فيديو.. حادث سير ينقذ عائلة من مصير مروع

نشرت شرطة مدينة فينيكس بولاية اريزونا الأميركية، الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة مرعبة عند أحد التقاطعات، ويظهر سائقا يتجاوز إشارة حمراء بينما كانت عائلة تجر عربة رضيع تقطع الشارع.

لكن سيارة أخرى اصطدمت بالعربة المخالفة، ما أدى لإبعاد خطرها عن العائلة.

وتبين بعد التحقيقات أن السائق كان يقود تحت تأثير الكحول، بينما أصيب سائق السيارة الأخرى بجروح متوسطة غير مهددة للحياة، وفق الشرطة.

وحاول السائق المتهور، ويدعى أرنستو أوتانز أوفيسو ويبلغ من العمر 23 عاما، الفرار من موقع الحادث، وهدد أحد الشهود طالبا منه الابتعاد.

لكن الشرطة سرعان ما ألقت القبض عليه ووجهت له تهم القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداء وحيازة السلاح بعدما وجدت في حوزته سلاحا ناريا.