فيديو.. حاملة الطائرات "لنكولن" تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ نشرها

عبرت حاملة الطائرات الأميركية إبراهام لنكولن مضيق هرمز للمرة الأولى منذ نشرها عقب صدور قرار من البيت الأبيض بالانتشار السريع في الشرق الأوسط بسبب تهديدات محتملة من إيران.

وقالت البحرية الأميركية إن إبراهام لنكولن والمجموعة المرافقة لها عبرت المضيق الثلاثاء، في طريقها إلى الخليج.

وغادرت الحاملة قاعدة نورفولك بولاية فرجينيا في أبريل وتم تحويلها إلى الشرق الأوسط في شهر مايو، لكنها تمركزت في بحر العرب، وتجنبت المرور عبر المضيق المتاخم لإيران.

وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها مجموعة حاملة طائرات أميركية المضيق منذ أن أسقطت إيران في المنطقة في يونيو طائرة أميركية مسيرة.

وأوضح البنتاغون أن آخر عبور لحاملة طائرات أميركية لمضيق هرمز يعود إلى أبريل الماضي.

وظلت حاملات الطائرات الأميركية تبحر لعقود في الخليج فيما وصفته الولايات المتحدة بأنها عمليات "دفاعية" تهدف إلى إبقاء المضيق مفتوحا.

وقامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر حاملة الطائرات أبراهام لنكولن في الخليج وسط تصاعد التوترات مع إيران.