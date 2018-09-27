فيديو.. حريق هائل في بنك كويتي

اندلع حريق هائل في مبنى بنك الكويت الوطني بالعاصمة الكويتية الخميس، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه من دون وقوع إصابات في الأرواح.
شاهد بالفيديو:
مبنى بنك الكويت الوطني الجديد 😱😱#تصوير_بنتي— Gameela (@jamabdulla) September 27, 2018
يا رب ما يكون حد تأذى في الحريق 🙌 pic.twitter.com/lV2nlypRy4
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) September 27, 2018
حريق فى مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء واخلاء اكثر من 2500 عامل دون اصابات والسيطره على 90% من الحريق.#حريق_مبنى_الكويت pic.twitter.com/NA2c4SMnyb