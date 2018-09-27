فيديو.. حريق هائل في بنك كويتي

اندلع حريق هائل في مبنى بنك الكويت الوطني بالعاصمة الكويتية الخميس، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه من دون وقوع إصابات في الأرواح.

شاهد بالفيديو:​

مبنى بنك الكويت الوطني الجديد 😱😱#تصوير_بنتي

يا رب ما يكون حد تأذى في الحريق 🙌 pic.twitter.com/lV2nlypRy4 — Gameela (@jamabdulla) September 27, 2018