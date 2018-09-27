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أخبار الخليج

فيديو.. حريق هائل في بنك كويتي

الحريق تمت السيطرة عليه من دون خسائر بشرية

اندلع حريق هائل في مبنى بنك الكويت الوطني بالعاصمة الكويتية الخميس، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه من دون وقوع إصابات في الأرواح.

شاهد بالفيديو:​

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