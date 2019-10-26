بالفيديو.. دب ضخم يهاجم مدربه وسط صرخات الرعب

هاجم دب غاضب مدربه خلال عرض للسيرك وسط حالة من الهلع والخوف انتابت الجمهور ومعظمهم من الأطفال.

ووقع الحادث في مدينة كاريليا الروسية، وتمكن أحد الحاضرين من تصوير الحادثة بكاميرا هاتفه الخلوي، حيث يظهر فيها المدرب وهو يأمر الدب البني الضخم بدفع عربة صغيرة، لكن بعدها قام الدب بمهاجمة مدربه وطرحه أرضا.

وسمعت أصوات أطفال كانوا يجلسون على بعد أمتار قليلة- بدون سياج واقي- وهم يصرخون بينما يركل موظف سيرك آخر الحيوان الضخم.

ويعتقد أن المدرب أصيب، لكن إدارة السيرك لم تقدم أية تفاصيل.

وتحدثت وسائل إعلام محلية أن الدب حاول بعدها التوجه نحو الجمهور لكن موظفي السيرك تمكنوا من السيطرة عليه من خلال صعقه بصدمات كهربائية.