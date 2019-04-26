فيديو.. سعودي يحرق سيارة 'شقيقته'

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع تواصل اجتماعي في السعودية رجلا وهو يقوم بحرق سيارة متوقفة في إحدى مناطق مدينة الطائف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "بعض الأخبار الأولية تشير إلى أن السيارة تعود لشقيقة الرجل، بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة".

ووجه النائب العام في السعودية سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو "وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وفي 24 حزيران/يونيو احتفلت النساء في السعودية بالسماح لهن بقيادة السيارات لأول مرة.

وفي تموز/يوليو الماضي أعلنت الشرطة السعودية أن اشخاصا احرقوا سيارة امرأة بعد اسبوع فقط من السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة المحافظة.

وقالت سلمى الشريف (31 عاما) التي تعمل محاسبة بالقرب من مدينة مكة للإعلام المحلي إن سيارتها أحرقت عمدا من قبل رجال "يعارضون قيادة المرأة للسيارات".