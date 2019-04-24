فيديو.. روحاني لتفقد الأضرار أم للدعاية؟

أثار شريط مصور للرئيس الإيراني حسن روحاني، من داخل قمرة طائرة خلال تفقده الأضرار التي خلفتها الفيضانات في البلاد، غضبا وسخرية واسعين.

ويظهر في المقطع الذي نشره ناشطون الثلاثاء على تويتر من دون تحديد موعد التقاطه، روحاني داخل قمرة القيادة لطائرة لم يعرف طرازها.

ورأى الناشطون أن اللقطات تشير إلى أن الرئيس الإيراني كان مهتما بالكاميرا، أكثر من اهتمامه في تفقد المناطق التي ضربها الطوفان.

ورأى أحد المغردين أن اهتمام روحاني بالكاميرا، يؤكد أن الجولة تأتي في إطار الدعاية ولامتصاص الغضب الناجم عن تقصير السلطات خلال الفيضانات.

وأسفرت الفيضانات التي ضربت مناطق عدة في البلاد منذ أواخر آذار/مارس الماضي عن مقتل 78 شخصا وتضرر 10 ملايين شخص، بينهم مليونان بحاجة للمساعدة.