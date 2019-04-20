فيديو.. سحلية تحرج مراسلة على الهواء

تعرضت مراسلة قناة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية لموقف محرج أثناء تغطية مباشرة على الهواء، بعد أن حاولت سحلية التسلق على ساقها.

وبينما كان المحلل السياسي ديفيد غريغوري يتحدث عن وجهة نظره في مناقشة تركزت حول تقرير مولر، على الهواء مباشرة، بدأت مراسلة القناة في البيت الأبيض آبي فيليب تتحرك وكأنها تحاول ابعاد شيء عنها.

وبعدها قاطع المذيع كريس كومو الجميع وسأل آبي: "ما الذي يهاجمك؟".

فأجابت آبي أن سحلية كانت تحاول الصعود عليها، وسط ضحكات جميع من كانوا على شاشة "سي أن أن" على البث المباشر.

لكن النقاش لم ينتهِ عند هذا، عندما وجه المذيع سؤالا للمراسلة بالقول: "هل قمت بسحق سحلية على شاشة التلفزيون الحية؟".

لم تقدم آبي الكثير من التفاصيل ولكنها قالت "لا أعتقد أن السحلية على ما يرام، لكنني بخير".