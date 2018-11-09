فيديو.. سيول ووفيات في الأردن

أعلنت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات الجمعة وفاة ثلاثة مواطنين بسبب سيول تسبب بها هطول مطري كثيف.

وقالت في تقرير بثته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن السيول أدت إلى إغلاق طرق رئيسية في المملكة، ما أسفر عن وفاة سيدتين وطفلة في منطقة ضبعة جنوب البلاد.

وأشارت غنيمات إلى تحريك طائرة استطلاع لتمشيط المنطقة، فيما تم إجلاء 60 شخصا إلى مناطق أمنة.

ونشر العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أشرطة مصورة لسيول داهمت مناطق عديدة في المملكة أبرزها مدينة البترا الأثرية التي شهدت هطولا غزيرا للأمطار من دون وقوع أي إصابات بشرية.