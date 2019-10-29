فيديو.. شرطي إيراني يعتدي على فتاة "لا ترتدي الحجاب"

وثق فيديو تداولته ناشطة، الثلاثاء، على موقع تويتر اعتداء صادم لضابط شرطة على مراهقة في إيران لعدم ارتدائها الحجاب.

وقالت ناشطة نشرت الفيديو إن الفتاة كانت تمشي في أحد شوارع مدينة شهرهاي الإيرانية بدون حجاب عندما اقترب منها ضابط شرطة وطلب منها التوقف.

وأوضحت الناشطة أن الضابط كان يرغب في استدعاء شرطية امرأة لتعتقلها، لكن الفتاة رفضت فكان رد فعله عنيفا جدا.

وبحسب التدوينة حاول بعض المارة التدخل لنجدة الفتاة من قبضة الشرطي دون جدوى.

ويظهر مقطع الفيديو ضرب الشرطي لأحد الراغبين في نجدة الفتاة، قبل أن يسقطها أرضا بعنف كبير.

وعبر عدد من المغردين عن صدمتهم من العنف الكبير الذي تعامل به الشرطي مع فتاة مراهقة فقط لأنها لم تكن تغطي شعرها.

وكتب مغرد اخر أن المارة كان بإمكانهم المساعدة لكن الخوف منعهم.