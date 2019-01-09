فيديو.. لماذا لم تتفجر صوامع العقبة؟

أثار فشل هدم صوامع الحبوب في ميناء العقبة في الأردن موجة تندر على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو يظهر حدوث التفجير وبقاء الصوامع على حالها.

وتعهدت شركة "إي جي إي نايترو" التركية بإتمام هدم الصوامع الذي يقع ضمن التزاماتها تجاه شركة أردنية، وهي الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات.

وتعود ملكية الشركة العربية، حسب موقعها الألكتروني، إلى القوات المسلحة الأردنية.

واستخدمت الجهات المسؤولة عن الهدم متفجرات تم استيرادها تحت إشراف القوات المسلحة، كان من المفترض أن تهدم 75 صومعة بتقنية التفجير الفراغي.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة إن ما حصل يعود إلى خلل فني أثناء عملية التفجير، وسيتم وضع خطة بديلة لاستكمال عملية الهدم تعلن خلال 48 ساعة، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وقالت مغردة إن صوامع العقبة تعد "أكثر خبر نهفة في السنة الجديدة".

وغرد ناشط: "قلبي قنبلة تتفجر وقلبك صوامع لا تبالي".

مقطع مصور يظهر فشل الهدم من زاوية أخرى.