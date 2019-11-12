فيديو.. صاروخ يسقط على طريق سريع في إسرائيل

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو الثلاثاء يظهر صاروخا لحظة سقوطه على الطريق السريع رقم 4 القريب مطار بن غوريون الدولي.

وقال الجيش في التغريدة إن الجهاد الإسلامي "قتل الآلاف من المدنيين حول العالم، واليوم يستهدف المدنيين الإسرائيليين بالصواريخ"، مشيرا إلى أن الصاروخ يسقط على الطريق السريع أثناء فترة استخدامه من قبل المواطنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عددا كبيرا" من الصواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل (ما لا يقل عن 50 صاروخا). وذلك بعد ساعات من الغارة على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحفيين في اتصال هاتفي "هناك نيران كثيفة".

وسقطت صواريخ في جنوب إسرائيل ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات في المدينة الساحلية. وأضاف كونريكوس "نستعد لعدة أيام من القتال".

وقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في غارة استهدفت الثلاثاء منزلا بحي الشجاعية في غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الهجوم استهدف مبنى كان فيه أبرز قادة الجهادة الإسلامي.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي "اغتيال" إسرائيل لأحد قادتها العسكريين في غزة، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أبو عطا وزوجته في الغارة.