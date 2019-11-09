فيديو .. صلاح يفاجئ مذيعة برازيلية

نشرت مراسلة قناة ESPN ناثالي غيدرا على صفحتها في أنستغرام فيديو يظهر نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح وهو يمازحها عندما كانت تهم بتسجيل مداخلة لها أمام الكاميرا.

ويظهر الفيديو الصحفية وهي تستعد لنقل تفاصيل آخر مران لنادي ليفربول تحسبا للقاء مانشتر سيتي المرتقب غدا الأحد برسم الجولة 12 من الدوري الإنكليزي، وكيف لوّح نجم المنتخب المصري بيده للكاميرا دون علمها.

وعندما استدارت غيدرا فوجئت بصلاح وهو يجري مبتسما نحو باب الملعب.

وعلى أنستغرام علقت الصحفية قائلة "وأنت تستعد للعمل يأتي رجل مزعج قليلا ويلوح للكاميرا" ثم تابعت "إنها شخصية جذابة صلاح".

يذكر أن المراسلة أخذت صورا رفقة النجم المصري ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.