فيديو.. صواريخ الحرس الثوري سقطت في إيران!

"موقع الحرة" / كريم مجدي

قال مسؤول عسكري لـ "قناة الحرة"، إن إيران أطلقت خمسة صواريخ باتجاه شرق سورية، سقط اثنان منها بعد ثوان قليلة من إطلاقهما.

ويؤكد تصريح المسؤول الأميركي صحة ما تداوله ناشطون إيرانيون عن سقوط صواريخ أطلقها الحرس الثوري في محافظة كرمنشاه الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن صباح الاثنين إطلاق صواريخ بالستية على مسلحين في سورية متورطين في الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأحواز جنوب غربي الجمهورية الإسلامية في 22 أيلول/سبتمبر.

وكان ناشطون إيرانيون قد أطلقوا وسم بعنوان #افتضاح_موشكى أي فضيحة الصواريخ، نشروا فيه مقاطع فيديو لآثار حريق خلفته الصواريخ الإيرانية عند سقوطها.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن صاروخا سقط على قرية في منطقة سرابياوري بمدينة كرمنشاه عاصمة محافظة كرمنشاه ذات الأغلبية الكردية، أما الآخر فقد سقط في مدينة جوانرود في المحافظة ذاتها.

يقول هذا المغرد إن "الفيلم الذي ترونه خاص بسقوط أحد الصواريخ على قرية سراب ياوري، والآخر سقط بالقرب من مدينة جوانرود"



من ناحيتها، نفت وكالة ایرنا الرسمية تلك الأخبار، مؤكدة أن الصواريخ وصلت إلى أهدافها في سورية.

يذكر أن الحرس الثوري قد أطلق صواريخ على مقر حركة معارضة كردية إيرانية في العراق بداية هذا الشهر، وسط تأكيد بعض الخبراء على عدم وصول معظم الصواريخ إلى أهدافها.

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وفي العام الماضي، عرضت وسائل الإعلام الإيرانية عملية إطلاق ستة صواريخ من طراز "ذو الفقار" على أهداف لتنظيم داعش في سورية، وسط احتفاء محلي كبير.

وبينما ادعت وكالة فارس الإيرانية إصابة الصواريخ لأهدافها وقتل ما يقارب 360 إرهابيا، فإن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن عسكريين قولهم إن الصواريخ لم تصل حتى إلى العمق السوري وسقطت على المناطق الحدودية.

وقد شوهدت بقايا هذه الصواريخ على المدن المقاربة للحدود السورية العراقية مثل دير الزور.