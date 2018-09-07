فيديو.. طعن مرشح رئاسي في البرازيل

تعرض النائب اليميني جايير بولسونارو المرشح في انتخابات الرئاسية البرازيلية، للطعن في بطنه على يد ناشط يساري سابق أثناء جولة انتخابية الخميس.

وخضع بولسونارو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، لجراحة عاجلة قال الأطباء على إثرها إن النائب ذا الـ 63 عاما "مصاب بثلاثة جروح خطيرة في الأمعاء".

وكان متحدث باسم الشرطة العسكرية في ولاية ميناس جيرايس، حيث تقع بلدة جويز دي فورا التي شهدت الحادث، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن المشتبه به وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاما، اعتُقل على الفور. وأشار إلى أنه كان "يحمل سكينا ملفوفا بقطعة قماش".

وأفاد تقرير أولي للشرطة العسكرية بأن الرجل الذي طعن المرشح شن هجومه "لأسباب شخصية" و"بأمر من الله".