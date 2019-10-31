فيديو.. "بالنعال" عراقيون يضربون صورة خامنئي وسليماني

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس مجموعة من المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد وهم يضربون صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقائد الفيلق القدس قاسم سليماني "بالنعال".

وأكد ناشطون لموقع الحرة صحة الفيديو الذي يظهر حشدا من المحتجين وهم يرقصون ويهتفون بشعارات مناهضة لإيران الخميس.

وقد بدأ الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.



وشهدت التظاهرات المطلبية سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، ومئة قتيل حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس الماضي.

وليل الأربعاء الخميس، شهدت ساحة التحرير أعمال عنف جديدة. ويحاول المتظاهرون منذ أسبوع كسر حواجز جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء.



وحاول هؤلاء مساء الأربعاء عبور جسر السنك المتاخم للتحرير أيضاً، لكن القوات الأمنية تمكنت من تفريقهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.