فيديو.. حركة خاطفة أنقذت شابا عراقيا من قنبلة في الرأس

في مشهد أشبه بأفلام الإثارة، رصدت كاميرا ناشطين نجاة عراقي من قنبلة في جزء من الثانية، تعرض لها وهو على سطح بناية عالية، خلال محاولة متظاهرين إسقاط حواجز أنشأتها قوات الأمن على جسر السنك في بغداد، لمنع المتظاهرين من العبور.

واللافت في المقطع المصور أن الشاب لم يستسلم وعاود الصعود مرة أخرى لتثبيت حبل في الحاجز، لضمان إسقاطه.

وبدأ الحراك الشعبي في العراق في الأول من أكتوبر احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.

وعلى الرغم من مرور شهر على الاحتجاجات، لا تزال الأمور تراوح مكانها على الرغم من بعض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية، لامتصاص الغضب الشعبي.