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أخبار الخليج

فيديو.. قتيل بحريق مصنع بتروكيماويات في السعودية

حريق في مصنع بتروكيماوي بمدينة ينبع السعودية

قال متحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المملكة السعودية لقناة الإخبارية التلفزيونية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إن حريقا في مصنع تابع للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في محافظة ينبع على البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث عبد الرحمن عبد القادر أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بعد ظهر الثلاثاء وأن فرق مكافحة الحوادث الصناعية تعمل على تبريد الموقع.

وأضاف أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أنه ناتج عن أسباب فنية تتعلق بالعمليات الصناعية داخل المنطقة الصناعية".

ونشر مغردون مقاطع مصورة للحريق..

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