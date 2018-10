فيديو.. لحظة اصطدام الطائرتين في مطار الخرطوم

كارثة الآن في مطار الخرطوم وإغلاقه

AN30 + AN32

هبوط الطائرة AN 30 في المدرج وقبل ماتخرج هبطت AN 32واستضمت في ال AN 30

هذه الحادثة سوف تحسب علي الطيران المدني الى متى نستمر في خرق القوانيين

يجب تحويل كل طائرات الجيش الي وحدتها وأبعادها تماما من المطار المدني#الانقاذ_تواصل_التضليل pic.twitter.com/oFzqfnG9AQ