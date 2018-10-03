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فيديو.. لحظة اصطدام الطائرتين في مطار الخرطوم

تصادم طائرتين في مطار الخرطوم

أفادت مصادر محلية سودانية بإغلاق مطار الخرطوم الدولي بسبب تصادم طائرتين على إحدى مدرجاته.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم إن سلطات مطار الخرطوم علقت حركة الطيران حتى الرابعة من عصر الأربعاء كإجراء "احترازي"، على الرغم وقوع الحادثة داخل القاعدة الجوية شمالي المطار.

وقال مسؤول بالمطار لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ثمانية أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن اصطدمت طائرتان حربيتان".

وأوضح مسؤول آخر أن الطائرتين من طراز أنطونوف هبطتا بفارق ثوانٍ على المدرج نفسه ما تسبب بوقوع الحادث.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر حادث التصادم بين الطائرتين. ​

وأثار الحادث استياء مواطنين طالبوا على منصات التواصل الاجتماعي بعدم استخدام مطار الخرطوم لأغراض عسكرية.

ولم يصدر الجيش السوداني أي بيان بشأن الحادثة التي تعتبر الثانية من نوعها خلال أسابيع.

ففي الشهر الماضي لقي طياران عسكريان مصرعهما بعد تحطم طائرتهما خلال مهمة تدريبية في منطقة وادي سيدنا شمالي الخرطوم.

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