فيديو.. لحظة اصطدام الطائرتين في مطار الخرطوم

أفادت مصادر محلية سودانية بإغلاق مطار الخرطوم الدولي بسبب تصادم طائرتين على إحدى مدرجاته.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم إن سلطات مطار الخرطوم علقت حركة الطيران حتى الرابعة من عصر الأربعاء كإجراء "احترازي"، على الرغم وقوع الحادثة داخل القاعدة الجوية شمالي المطار.

وقال مسؤول بالمطار لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ثمانية أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن اصطدمت طائرتان حربيتان".

وأوضح مسؤول آخر أن الطائرتين من طراز أنطونوف هبطتا بفارق ثوانٍ على المدرج نفسه ما تسبب بوقوع الحادث.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر حادث التصادم بين الطائرتين. ​

حادث الان في مطار الخرطوم واغلاق المطار..

طائرتين تابعين للجيش ....

قمة الاستهتار !! pic.twitter.com/JTlXVIcuZg — علي المهل (@Ali_Almahal7) October 3, 2018

وأثار الحادث استياء مواطنين طالبوا على منصات التواصل الاجتماعي بعدم استخدام مطار الخرطوم لأغراض عسكرية.

كارثة الآن في مطار الخرطوم وإغلاقه

AN30 + AN32

هبوط الطائرة AN 30 في المدرج وقبل ماتخرج هبطت AN 32واستضمت في ال AN 30

هذه الحادثة سوف تحسب علي الطيران المدني الى متى نستمر في خرق القوانيين

يجب تحويل كل طائرات الجيش الي وحدتها وأبعادها تماما من المطار المدني#الانقاذ_تواصل_التضليل pic.twitter.com/oFzqfnG9AQ — Salma Siddig 🦋 (@salma99993) October 3, 2018

ولم يصدر الجيش السوداني أي بيان بشأن الحادثة التي تعتبر الثانية من نوعها خلال أسابيع.

ففي الشهر الماضي لقي طياران عسكريان مصرعهما بعد تحطم طائرتهما خلال مهمة تدريبية في منطقة وادي سيدنا شمالي الخرطوم.