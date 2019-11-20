فيديو لسقوط متظاهر بالرصاص الإيراني الحيّ

وثق ناشطون إطلاق قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي على المتظاهرين في مدينة مريوان، غربي البلاد، بحسب مقطع فيديو منشور على حساب وكالة "إيران- إنترناشونال" على تويتر.

ويسمع في الفيديو صوت إطلاق نار باتجاه عدد من المحتجين كانوا يرشقون قوات الأمن بالحجارة.

ويرصد المقطع سقوط أحد المحتجين بالرصاص ومحاولة متظاهرين آخرين إنقاذه.

وأفادت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بأن 106 متظاهرين على الأقل لقوا مصرعهم في 21 مدينة إيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد عقب إعلان السلطات رفع أسعار الوقود.

وقالت المنظمة إن شهادات وأشرطة فيديو موثوقة تظهر أشكالا مروعة لعمليات قتل نفذتها قوات الأمن الإيرانية.

وبدأت التظاهرات في إيران الجمعة بعد الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 50 في المئة لأول 60 لترا، و200 في المئة لكل لتر إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.

ومع اشتداد موجة الغضب، وصلت الاحتجاجات إلى نحو 100 مدينة.

وردت قوات الأمن الإيرانية بعنف على المتظاهرين، وقطعت الإنترنت عن معظم مدن البلاد لمنع المتظاهرين من إيصال أصواتهم، وهو ما قوبل بإدانات دولية.

وتأتي التظاهرات في مرحلة دقيقة بالنسبة إلى السلطات، وذلك قبل بضعة أشهر من انتخابات تشريعية مقررة فبراير المقبل.

وحتى الآن قتل 11 شخصا بحسب السلطات الإيرانية واعتقل العشرات.