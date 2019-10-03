فيديو مؤثر.. أميركي يعانق قاتلة أخيه داخل المحكمة

طلب أميركي من قاضية في محكمة أميركية معانقة شرطية قتلت أخاه بعد إدانتها والحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

الشرطية أمبر غايغر (31 عاما) كانت قد دخلت شقة بوتام جين عن طريق الخطأ ظنا منها أنها شقتها، فأطلقت النار عليه بعد أن اعتبرته دخيلا (متسللا).

الحكم القضائي قوبل باحتجاج من أقارب ومناصرين للقتيل الذين يعتقدون أنه حكم مخفف.

لكن عندما أعطي براندت جين شقيق القتيل فرصة للتحدث، فاجأ الحضور بالعفو عن أمبر وقال قبل أن يطلب من القاضي السماح له بمعانقة قاتلة أخيه.

"لا أريدك أن تذهبي إلى السجن.. أريد لك الأفضل، لأنني أعلم أن هذا بالضبط ما يريده لك بوتام".

ولم تتمالك أمبر نفسها وقالت إنها كانت تتمنى لو أنها كانت في مكان الضحية.

وستكون أمبر مؤهلة للإفراج المشروط في غضون خمس سنوات.