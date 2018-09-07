فيديو.. مؤسس تسلا يدخن الماريوانا خلال مقابلة!

أثار مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس أكس" إيلون ماسك عاصفة من التغريدات الجمعة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ظهوره في مقطع فيديو على حساب الإذاعي الكوميدي الشهير جو روغان بموقع "يوتيوب" وهو يدخن لفافة تحوي مخدر الماريوانا.

وحل ماسك في وقت متأخر من ليل الخميس ضيفا على روغان في برنامجه الإذاعي الذي يحظى بمتابعة كبيرة وتحدث عن مواضيع تراوحت بين الذكاء الاصطناعي والوقود الأحفوري وقاذفات اللهب ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتناول رجل الأعمال الأميركي (47 عاما) لفافة من روغان قال الأخير إنها تحوي مزيجا من التبغ والماريوانا، وهو مخدر مشرع تناوله في ولاية كاليفورنيا حيث مقر تسجيل البرنامج، ونفث دخانها.

وقال ماسك: "لست مدخنا معتادا للحشيشة ... لا ألاحظ لها تأثيرا ولا أجد أن لها أثرا جيدا على الإنتاجية".