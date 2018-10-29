فيديو.. محاولة دهس طالبة جامعية في إيران خلال تظاهرات

جدل في البرلمان الإيراني حول تواجد الشرطة داخل الجامعات، بعد انتشار فيديو لمحاولة دهس سيارة شرطة، طالبة في حرم جامعي.

وعلق محمد رضا عارف، رئيس لجنة البحث والتعليم بالبرلمان الإيراني، الإثنين حول تواجد الشرطة الدينية أمام مداخل جامعة آزاد قائلا إن "الشرطة ليس لها حق في التواجد بحرم الجامعة".

​وتأتي تصريحات النائب الإيراني بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل، تظهر فيه الشرطة الدينية وهي على وشك دهس طالبة أمام فرع لجامعة "آزاد" بمنطقة سوهانك.

وتظهر سيارة الشرطة الدينية أو دورية الإرشاد كما يطلق عليها في إيران، وهي تسير للأمام بينما تقف أمامها الطالبة تحاول التعلق بالسيارة أثناء تقدمها.

وكانت الطالبة قد وقفت أمام سيارة الشرطة مطالبة بإطلاق سراح الطالبات الأخريات داخل السيارة واللائي تم اعتقالهن على خلفية تنظيم مظاهرات معارضة للحجاب الإجباري.

وحقق مقطع الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرته الصحافية الإيرانية مسيح نجاد لأول مرة.