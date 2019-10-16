فيديو مرعب.. لحظة استهداف غارة لتجمع نازحين في سوريا

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو يظهر انفجارا في منطقة مكتظة بالمدنيين، وقالوا إنه بفعل صاروخ من مقاتلة تركية من طراز إف-16 استهدف منطقة في مدينة رأس العين الحدودية شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا.

ويظهر في الفيديو، ومدته ثماني ثوان، سيدات ورجال ومجموعتان تستعدان لركوب سيارتين.

وقال أحد النشطاء لـ"موقع الحرة" إن الصاروخ ضرب المكان بينما كان المدنيون يستعدون لإخلاء المدينة ويتجمعون لركوب السيارات التي ستقلهم إلى مناطق أخرى.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ"موقع الحرة" إن المرصد حصل على الفيديو نفسه من قوة محلية.

وأضاف في تعليق له على إن الفيديو "يثبت بالصوت والصورة جريمة حرب ارتكبتها تركيا ضد مدنيين"، وأعلن "مقتل 19 شخصا بينهم 15 مدنيا منهم صحفيان محليان" جراء هذا الاستهداف.

لكن صحفيا من المنطقة، قال إن هذا الاستهداف راح ضحيته 11 مدنيا وجرى الأسبوع الماضي.

ولم يتسن لـ"موقع الحرة" التأكد بشكل مستقل من الفيديو المتداول.

وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها خلال أسبوع من الهجوم، على منطقة حدودية تمتد نحو 120 كيلومتراً بين محيط بلدة رأس العين شمال الحسكة، ومدينة تل أبيض شمال الرقة.



وبرغم الإدانات الدولية والعقوبات التي فرضت على أنقرة، أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نيته مواصلة الهجوم ضد المقاتلين الأكراد.



وأمام الانتقادات التي طالته متهمة إياه بالتخلي عن الأكراد، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف لإطلاق النار، وأوفد نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو، إلى تركيا، لبحث الأمر.



إلا أن إردوغان، الذي سبق أن رفض التفاوض مع الوحدات الكردية التي يعتبرها مجموعة "إرهابية"، قال "حالا، هذا المساء، ليلق جميع الإرهابيين سلاحهم ومعداتهم ويدمروا كل تحصيناتهم وينسحبوا من المنطقة الآمنة التي حددناها".