بالفيديو.. ميركل ترتجف مجددا

شوهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهي ترتجف أثناء لقاء بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير الخميس، وهي المرة الثانية التي تنتابها فيها رجفة مفاجئة خلال أسبوعين.

وكانت ميركل (64 عاما) تشارك في مراسم لوداع وزيرة العدل كاتارينا بارلي التي ستترك منصبها لتصبح من نواب البرلمان الأوروبي.

وقال المتحدث باسمها إن ميركل بخير وستشارك في وقت لاحق في مراسم أداء وزير العدل الجديد لليمين.

وشوهدت ميركل يوم 18 حزيران/ يونيو وهي ترتجف أيضا عند لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى ألمانيا، لكنها قالت لاحقا إنها شعرت بتحسن بعد شرب بعض الماء.

وقال المتحدث ردا على سؤال عما إذا كانت ميركل ستشارك في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق الجمعة في اليابان "ستسير الأمور حسب المخطط لها. المستشارة بخير".