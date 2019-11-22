فيديو مروّع لهجوم "وحشي" على مسلمة حامل في سيدني

تعرضت سيدة مسلمة حامل في أحد المقاهي بضواحي العاصمة الأسترالية سيدني للضرب المبرح من طرف شخص لا تربطها به أية صلة، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

ووثقت كاميرات المراقبة في مقهى "باي فيستا" الواقع في ضاحية باراماتا في سيدني الهجوم الوحشي لرجل على امرأة حامل في أسبوعها الـ 38، حسب ما أفادت به شبكة "سي أن إن" من دون أي سبب.

وتوضح اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة العلوية كيف اقترب الرجل من الطاولة التي كانت تجلس بها الضحية رفقة صديقتين لها وبدأ يميل ناحيتها قبل أن يهاجمها بغتة بلكمات قوية عديدة.

وعند تدخل الحضور لإنقاذ السيدة التي سقطت أرضا من شدة الضربات التي وجهها الرجل لوجهها مباشرة، أكمل اعتداءه عليها بركلات على جسدها ووجهها وهي ملقاة على الأرض وبالكاد استطاعت حماية وجهها.

صحيفة دايلي تيليغراف نقلت عن الضحية (31 عاما) قولها إنها لا تعرف المعتدي، وأنه بدأ هجومه باعتداء لفظي عن الإسلام والمسلمين.

"سي إن إن" قالت إن المعتدي، الذي مثل الخميس أمام محكمة باراماتا، يدعى ستاب لوزينا، ويبلغ من العمر 43 عاما، وقد أدين بالاعتداء على شخص في مكان عام، وإلحاق الضرر الجسدي واللفظي بضحيته.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المعتدي سيبقى في السجن على ذمة التحقيق، وقالت إنه يواجه عقوبة قاسية.