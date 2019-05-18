فيديو مسرب يطيح بتحالف اليمين المتشدد في النمسا

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن "الإحباط" من سلوك شركائه في الائتلاف الحاكم من اليمين المتشدد هو السبب في قراره بالدعوة لانتخابات مبكرة.

وأضاف يوم السبت أنه وحزب الشعب اليميني "احتملوا الكثير" من حزب الحرية المناهض للهجرة، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف.

ودعا كورتس إلى انتخابات مبكرة عقب استقالة نائبه، هاينز- كريستيان شتراخه، من حزب الحرية، بعدما نشرت صحيفتان ألمانيتان تسجيلا مصورا له وهو يعرض تعاقدات حكومية على مستثمرة روسية.

وانتقد كورتس "تقارب" شركائه "مع جماعات يمينية راديكالية" إضافة الى "قصيدة الجرذ" التي كتبها مسؤول بحزب الحرية في جريدة الحزب تشبه المهاجرين بالجرذان.

واستقال المسؤول وسط استياء عام وانتقادات من كورتس. وأضاف في بيانه الداعي لانتخابات مبكرة "كفى!"