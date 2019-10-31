فيديو.. مسلحو رفحاء يهددون بمعاقبة من ينهي امتيازاتهم المالية

وجه مجموعة من معتقلي رفحاء تهديدات للبرلمان العراقي في حال مضا قدما في قرار إلغاء رواتبهم وامتيازاتهم.

وظهرت مجموعة من الأشخاص يلبسون زيا مدنيا ويحملون أسلحة متنوعة في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إنهم من سجناء رفحاء، فيما تلا أحدهم بيانا هدد فيه بـ"القصاص وقطع يد كل من يتطاول عليهم".

وكان مجلس النواب العراقي صوت على قرار الاثنين الماضي يلزم الحكومة بالتنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الرواتب المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء".

وامتيازات رفحاء هي رواتب مخصصة لمعارضين لجأوا إلى السعودية فوضعتهم في مخيم بمدينة رفحاء قريبا من حدودها مع العراق، بعد "الانتفاضة الشعبانية" ضد نظام صدام حسين عام 1991.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيون التهديدات التي أطلقها مسلحو رفحاء ودعوا السلطات العراقية إلى معاقبتهم.

وبموجب قانون رفحاء الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006 يحصل كل من أقام بمخيم رفحاء، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعائلاهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، وبواقع مليون و200 ألف دينار شهريا (1000 دولار).

وكذلك يحصلون على علاج وسفر ودراسة مجاني على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، ويبلغ مجموع نفقات ما يترتب عليه هذا القانون سنويا أكثر من 40 مليار دينار (35 مليون دولار تقريبا) وامتيازات أخرى تتمثل بمنحهم قطع أراض ووظائف لأبنائهم.