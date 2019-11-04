فيديو.. صحفية سورية تشتبك مع جندي تركي فماذا قالت له؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصحفية تتجادل مع جندي تركي كان ضمن دورية رسوية تركية في الشمال السوري.

ووقعت مشادة كلامية بين الصحفية السورية تعمل لصالح إحدى القنوات العربية والجندي التركي بعد أن منعها من التصوير.

وطلب الجندي التركي بلغة عربية ضعيفة من الصحفية الابتعاد عنه مسافة 100، لكن المراسلة ردت عليه بالسؤال "لماذا ابتعد 100 متر؟ هذه أرض سورية، هذه أرضنا، إذا دخلنا الأرض التركية يمكنك أن تتكلم".

وشنت تركيا هجوما في الشمال السوري على المناطق التي يتمركز فيها الأكراد، في عملية هدفت إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود التركية. وقد لاقت العملية رفضا دوليا خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأرتكب الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له انتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي توغل فيها. وتسير أنقرة وموسكو دورويات مشتركة في تلك المناطق التي تشهد توترا عسكريا.