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مصر

فيديو.. مظاهرات محدودة في ميدان التحرير بالقاهرة

مظاهرات محدودة في ميدان التحرير في القاهرة
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مظاهرات محدودة في ميدان التحرير في القاهرة

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مظاهرات محدودة في ميدان التحرير في القاهرة

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انطلقت مظاهرات محدودة في ميدان التحرير بالقرب من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مساء الجمعة، تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويشهد ميدان التحرير تواجدا مكثفا لقوات الأمن التي ألقت القبض على عدد من المواطنين.

وقال مراسل الحرة إن الشرطة تدفع بأعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي في ميدان التحرير، وإن مظاهرة خرجت بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض المؤدي إلى ميدان التحرير، شارك فيها ما بين 20 و50 شخصا.

وتداول مستخدمون على موقع تويتر فيديوهات قالوا إنها صورت في مدن بينها القاهرة والاسكندرية والسويس، لمظاهرات ضد السيسي.

وكانت دعوات قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر الجمعة ضد السيسي.

/**/ /**/ /**/ عناصر من الشرطة المصرية -أرشيف
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وشهدت القاهرة تمركزات أمنية وضعت في ميدان التحرير وميدان طلعت حرب وبعض الميادين الأخرى، في ما لوحظ تواجد أمني مكثف تعززه قوات الجيش فضلا عن قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الجمهوري.

وكان المقاول محمد علي قد دعا إلى التظاهر بعد سلسلة فيديوهات اتهم فيها مسؤولين مصريين بينهم السيسي، بالفساد.

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