فيديو.. مواجهة بين شرطي وداعشي في أريزونا

نشرت شرطة مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأميركية الجمعة شريطا مصورا يظهر إطلاق شرطي النار على رجل أعلن الولاء لتنظيم داعش الإرهابي، بعدما أشهر سكينا في واقعة حدثت في كانون الثاني/يناير الماضي.

ووصل رقيب الشرطة براندون ولس إلى موقع الحادث إثر اتصال بخدمة الطوارئ من رجل يدعى اسماعيل حامد، معلنا ولاءه لداعش طالبا إرسال الشرطة "ليتعامل معهم"، وقال إنه يريد أن يتحدث إلى رجال إنفاذ القانون عن "معاناة الفلسطينيين وقضايا أخرى في الشرق الأوسط"، بحسب الشرطة.

ويظهر الشريط تحدث الشرطي إلى حامد الذي كان يضع يده في جيبه، لكنه بدأ بعد لحظات يلقي الحجارة باتجاه ولس ثم أشهر سكينا.

الشرطي حذر حامد من أنه سيطلق عليه النار إذا استمر بالاقتراب منه وبيده السكين، وهذا ما حصل.

يواجه حامد اليوم تهمة محاولة شن "هجوم إرهابي منفرد"، بحسب شكوى تقدم بها مكتب شريف شرطة مقاطعة ماريكوبا.