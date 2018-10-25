فيديو.. منال الشريف تلغي حسابها على تويتر خلال كلمتها بمؤتمر

أقدمت الناشطة السعودية منال الشريف الخميس على إغلاق حسابها الرسمي على تويتر وذلك خلال كلمة ألقتها في مؤتمر عقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم الخميس.

وقالت الشريف إنها اتخذت قرارها هذا نتيجة أن "الأدوات التي نستخدمها في نشاطنا تستخدم الآن لإضعافنا".

Human rights activist Manal al-Sharif is closing day 1 of the @suNordic Summit with a big statement: She closes her Twitter account live on stage. Her reason: “the very tools we use for our activism are being used to undermine us.” #SUnordic pic.twitter.com/Po4PNfjVIa — SingularityU Nordic (@suNordic) October 25, 2018

وسبق للناشطة في مجال حقوق الانسان منال الشريف أن سجنت في السعودية لمدة تسعة أشهر في أيار/مايو عام 2011 بسبب نشرها على الإنترنت شريطا مصورا تظهر فيه وهي تقود سيارة.

واشتهرت الشريف التي تقيم حاليا في أستراليا بتزعمها حملة تطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارات في السعودية.