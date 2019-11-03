فيديو يثير الصدمة في إسرائيل.. إطلاق رصاص على فلسطيني أعزل

نشرت القناة "13" الإسرائيلية، السبت، مقطع فيديو لحادثة تعود لعام أظهر إطلاق أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية رصاصا مطاطيا على ظهر فلسطيني أعزل بعد تنفيذه لأوامرهم بالابتعاد عنهم.

وأظهر الفيديو إحدى عناصر شرطة الحدود الإسرائيلية وهي تطلق ذخيرة مطاطية على فلسطيني رغم أنه كان يغادر الموقع رافعا يديه اتباعا لأوامر الشرطية، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ووفقا لما نقلته "هآرتس" العام الماضي، فإن الشرطية اعتقلت بتهمة إطلاق النار غير المبرر، وخلال جلسة الاستماع قال القاضي إن الشرطية أطلقت النار على الفلسطيني "بداعي المتعة".

وفي الفيديو، يمكن سماع شرطة الحدود وهم يصرخون "أركض" موجهين حديثهم للرجل، قبل أن يطلق أحدهم النار، واعتقل أربعة ضباط آخرين في هذه القضية.

أما الضابطة التي أطلقت النار، فقد فصلت من خدمتها في شرطة الحدود وعادت إلى الجيش لتنهي خدمتها العسكرية الإجبارية، وانتهت التحقيقات ومن المتوقع أن تصدر وحدة متخصصة في القضايا الخاصة بضباط الشرطة، وتابعة لوزارة العدل إدانة بحقها خلال الأسابيع القادمة، إضافة إلى عدد من زملائها السابقين.

ووفقا لهآرتس، فإن الدلائل تتضمن رسائل نصية تباهى فيها أعضاء وحدة الشرطة بالحادثة واعتراف المشتبه بها الأساسية بإطلاقها النار، كما أنها تواجه تهم إعاقة العدالة، لأنها طلبت من زملائها عدم كشف ما حصل، إلا أن ضباط حرس الحدود قاموا في النهاية بالكشف عن الحادثة.

وتأتي هذه الحادثة تزامنا مع تحقيقات جارية حول واقعة أخرى تضمنت ما يقال إن أعضاء من حرس الحدود قاموا بضرب رجل فلسطيني دون سبب.