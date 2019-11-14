فيديو يحبس الأنفاس.. سائق ينجو بأعجوبة من مواجهة فيل

عاش سائق سيارة في تايلاند لحظات مرعبة عندما اعترض طريقه فيل ضخم قرر أن يأخذ قسطا من الراحة على سيارته.

فبينما كان السائق يمر عبر منعطف في ناخون راتشيما شمال شرقي تايلاند، قبل حوالى أسبوعين، واجهه الفيل فأُجبر على التوقف عن القيادة.

وما كان من الفيل إلا أن حاول أولا الجلوس على مقدمة السيارة فحطم المرايا وزجاج السيارة.

ثم اتجه الحيوان الضخم إلى الخلف، وأصبحت السيارة بين قدميه قبل أن يرخي جسده الثقيل عليها مما أدى إلى تدمير هيكلها.

ومن حسن حظ السائق أن الفيل تحرك قليلا، وأنه تمكن من التحرك بسيارته في الوقت المناسب قبل أن يحصل الأسوأ.

وحقق الفيديو الذي تم تداوله حديثا مئات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.