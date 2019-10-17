فيديو يدعي دخول قوات روسية قاعدة أميركية مهجورة في منبج

تداول رواد مواقع التواصل شريط فيديو يظهر فيما يبدو قاعدة أميركية مهجورة في بلدة منبج السورية دخلتها قوات روسية في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده من شمال شرقي سوريا. وبدا في اللقطات المصورة القاعدة التي هجرها الجنود المغادرون. ومن الممكن مشاهدة خيام وأبراج اتصال لاسلكية بالإضافة إلى صناديق سيريال وثلاجات كوكاكولا وغيرها من مسلتزمات الجنود. وحسب الواشنطن بوست فإن الفيديو نشره على وسائل التواصل الصحفي الروسي أوليغ بلوخين.

ونسب إلى الصحفي قوله: "نحن في القاعدة الأميركية في منبج. لقد كانوا هنا بالأمس. ونحن هنا اليوم. دعونا نلقي نظرة على كيف كانوا يعيشون هنا، وماذا كانوا يفعلون".

العقيد مايلز كاجين المتحدث العسكري باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش كان قد قال على موقع تويتر إن "قوات التحالف تنفذ انسحابا متعمدا من شمال شرقي سوريا. نحن خارج منبج".

وبعد خمس ساعات من الانسحاب، قال: "في 16 أكتوبر، بعد مغادرة جميع عناصر التحالف وسحب المعدات التكتيكية الأساسية، قامت طائرتان من طراز F-15Es بشن غارة جوية دقيقة مخطط لها مسبقا، على مصنع لافارج للأسمنت، لتدمير الذخيرة وتقليل الفائدة العسكرية للمنشأة".

وتشن تركيا منذ التاسع من الشهر الحالي هجوما في شمال شرقي سوريا، يهدف إلى إبعاد المقاتلين الأكراد، حلفاء واشنطن في القتال ضد داعش، عن حدودها وإقامة منطقة عازلة تنقل إليها 2 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.

ورغم ضغوط دولية واسعة، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقف عمليته العسكرية، فيما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نائبه مايك بنس إلى أنقرة لإقناع تركيا بوقف إطلاق النار.

وقد أرسلت روسيا قواتها إلى المنطقة لمنع وقوع احتكاك بين القوات التركية وقوات النظام السوري التي انتشرت بناء على طلب الإدارة الذاتية الكردية، على طول الحدود مع تركيا. وباتت موجودة في مناطق عدة أبرزها مدينتي منبج وكوباني.