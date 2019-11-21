فيديو يرصد ردة فعل شاكيرا بعد رباعية ليفربول التاريخية

نشر نادي برشلونة الإسباني على صفحته الرسمية في تويتر، فيديو يظهر ردة فعل المغنية شاكيرا زوجة جيرارد بيكيه، عندما أقصي النادي الكتالوني من دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت على يد ليفربول الإنكليزي.

وتظهر شاكيرا برفقة ابنيها وعلامات الأسف بادية على وجهها، بعد هدف جيني فينالدوم في اللقاء الذي جرى شهر مايو الماضي وانتهى برباعية نظيفة لصالح رفقاء محمد صلاح.

وفي الفيديو يمكن سماع تعليق المباراة يتخلله حديث طفلي بيكيه مع أمهما قبل أن يحسم ليفربول النتيجة لصالحه.

إذ يقول أحد الأطفال "إذا بقيت النتيجة هكذا 3-0، فهذا لا يهم.. سنخوض المباراة النهائية " ثم ترد شاكيرا" نعم يا عزيزي ".

وبينما يحاول الطفل الرد على أمه تقطعه مندهشة "لا! لا أستطيع أن أصدق ذلك! لا! " وتلتقط ابنها قبل الابتعاد عن الشاشة، رافضة تصديق ما رأت.

وفاز برشلونة على ليفربول في لقاء الذهاب في الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل الريمونتادا التاريخية للريدز برباعية على ملعب الأنفيلد.

مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على المنصات الاجتماعية، أنتجه النادي ضمن سلسلة وثائقية جديدة اسمها "Matchday”.

ومن المقرر أن تعرض هذه السلسلة الوثائقية التي تستقصي كواليس نادي برشلونة الإسباني على قناة Rakuten TV في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشهر مايو الماضي، أقصي نادي برشلونة من نصف نهائي ابطال أوروبا على يد نادي ليفربول الإنكليزي بأربعة أهداف لصفر في لقاء الإياب بعد أن كان متقدما في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، وكانت تلك صاعقة حقيقية أربكت النادي الكاتالوني، الذي تعود على لعب اللقاء النهائي لمواسم عديدة.