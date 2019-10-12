فيديو يرصد لحظة انهيار فندق في نيو أورليانز

توفي شخص وجرح ما لا يقل عن 18 آخرين، السبت، عندما انهارت الطوابق العليا من فندق قيد الإنشاء في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا.

وقال رئيس وحدة الإطفاء في المدينة تيموثي ماكونيل إن شخصا واحدا توفي في مكان الحادث، وأضاف أن المبنى الآن غير مستقر من الناحية الهيكلية.

وتلقت إدارة إطفاء نيو أورليانز تقارير في الساعة 9:12 بالتوقيت المحلي بأن فندق هارد روك وسط المدينة قد انهار.

وقال مكونيل إن رجال الإطفاء قاموا بإجلاء عمال البناء من داخل الفندق بعدما انهارت الطوابق "العليا من ستة إلى ثمانية".

وذكرت مديرة الخدمات الطبية للطوارئ إميلي نيكولز إن حالة المصابين مستقرة، فيما لايزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وطلب من الناس الابتعاد عن المنطقة والامتناع عن استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض شخصية أو إعلامية لعرض الضرر.

ويعمل قسم الإطفاء على إخلاء المباني القريبة، وخاصة المجمعات السكنية.