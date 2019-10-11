فيديو يرصد هروب سجناء دواعش في القامشلي

أظهرت لقطات مصورة من كاميرا مراقبة لحظة هروب سجناء ينتمون لتنظيم داعش من سجن في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وسجلت الكاميرا سقوط قذيفة في باحة ما يبدو أنها منشأة احتجاز في مدينة القامشلي. وبعدها بثوان، فتحت مجموعة من الرجال أبوابا وبدوا وكأنهم يحاولون الخروج، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضح مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية للوكالة أن بعض الرجال في المقطع المصور هم حراس أمن يسعون لاحتواء الهروب واستعادة السيطرة على المساجين.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة الفيديو الذي نشره ناشطون ومسؤولون أكراد ومواقع إخبارية كردية.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، فرار خمسة معتقلين من تنظيم داعش من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وتشن تركيا هجوما واسع النطاق على مناطق سيطرة الأكراد في شمالي سوريا منذ يوم الأربعاء، مما أثار مخاوف من أن الهجوم ربما يقوض الأمن في أكثر من 12 منشأة تابعة لقوات سور يا الديمقراطية حيث يتم احتجاز أكثر من 10 آلاف عنصر من داعش.