فيديو يسجل صرخات "مخيفة" لمخلوق غامض في كندا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه كندي خلال رحلة صيد ويسمع فيه صوت عواء غريب قال البعض إنه لكائن أسطوري يعتقد أنه يعيش في أميركا الشمالية.

ويقول موقع Vice إن "جينو ميكيس" الذي كان في رحلة صيد برفقة زوجته وحفيدهما قرب مدينة أونتاريو الكندية في أكتوبر الماضي ظن عندما سمع الصوت أول مرة أنه يعود لحيوان "الموظ"، وهو أيل ضخم من حيوانات أميركا الشمالية، لكن عندما تكرر الصوت مرارا، ساورته الشكوك.

وقام حفيد الرجل بإصدار صوت عواء أيضا للرد على الصوت المجهول الآتي من بعيد.

ولكن مع تزايد قوة الصوت في الجهة الأخرى، قررت العائلة الانسحاب والعودة إلى السيارة.

وقال الرجل الذي وصفه التقرير بأنه صياد متمرس إنه لم يسمع صوتها كهذا من قبل.

وعلى الإنترنت، رجح البعض أن يكون مصدر الصوت حيوان يسمى "بيغ فوت" أو (ذو القدم الكبيرة) وهو في تراث أميركا الشمالية كائن أسطوري مجهول يشبه البشر والقرود ومشعر ويمشي على قدمين.

مسؤول في وزارة الموارد والغابات في أونتاريو قال إن علماء الأحياء لدى الوزارة رجحوا أن يكون المصدر إحدى الثدييات الكبيرة، مثل الذئب، ولكن نظرا لأنه كان بعيدا عن الهاتف الذي سجل الحدث "لا توجد طريقة لمعرفة ذلك بشكل مؤكد".

وتظهر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي اقتناع عديدين بوجود حيوانات أسطورية تعيش بيننا رغم تطور المجتمعات وتراجع الخوف من الكائنات المفترسة.

وقال ديفيد فلويد، الأستاذ المساعد في جامعة ساوث تشارلستون: "حتى في القرن الحادي والعشرين، فإن فكرة شخصية نصف إنسان/نصف وحش لا تزال جذابة".