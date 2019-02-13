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الشرق الأوسط
فيديو يظهر اعتقال قوات الأمن للمتظاهرين في السودان
13 فبراير، 2019
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فيديو يظهر اعتقال قوات الأمن للمتظاهرين في السودان
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