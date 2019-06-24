فيرفاكس.. توعية الطلاب بمخاطر الرسائل الجنسية

تبدأ المدارس في مقاطعة فيرفاكس في ولاية فيرجينيا تحذير الطلاب بدءا من الصف السادس الابتدائي من مخاطر "الرسائل الجنسية" (sexting).

ووافقت إدارة المدارس في المقاطعة أخيرا على تدريس الطلاب من الصف السادس الابتدائي عن مخاطر الرسائل النصية ذات المحتوى الجنسي وفق موقع "إن بي سي واشنطن"، والتي يعرفها مركز دراسات التنمر الإلكتروني أنها "إرسال أو استقبال رسائل تضم محتوى جنسيا صريحا أكان مقطعا مصورا أم صورا أم مكالمات هاتفية"

ووافقت إدارة المدارس على توعية طلبة الصف التاسع من مخاطر المواد الإباحية الإلكترونية على صحة وسلامة العلاقات.

وستتطرق مساقات التوعية حول الأثار العاطفية والتبعات القانونية في ما يتعلق بمشاركة المحتوى الاباحي الإلكتروني بين الزملاء في المدارس.