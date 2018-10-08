'فيزا كردستانية' تمنع يوسف زيدان من زيارة بغداد والخارجية تعلق

قال الكاتب المصري البارز يوسف زيدان إنه ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى أربيل الاثنين بعد أن اكتشف أن تأشيرة الدخول التي منحت له مخصصة لزيارة إقليم كردستان فقط.

وذكر زيدان على صفحته الرسمية على فيسبوك أن مقربين أبلغوه قبل ساعتين من موعد سفره إلى أربيل بأن تأشيرة دخوله للعراق هي تأشيرة "كردستانية" وليست معتمدة من السلطات المركزية في بغداد.

وأضاف "هذه التأشيرة لن تسمح لي بما كنت أنوي القيام به من زيارة بغداد والتجول في شارع المتنبي واحتساء الشاي هناك، وقد تعرضني للاعتقال، لدخول البلاد بدون إذن".

وكان مقررا أن يشارك زيدان في معرض أربيل للكتاب الذي يقام للفترة من 10 ولغاية 20 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

الخارجية العراقية من جانبها قالت إن السفارة العراقية في القاهرة وبعد أن علمت أن زيدان اعتذر عن المجيء قررت منحه تأشيرة "فورية وعاجلة بحسب السياقات".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب قوله إن زيدان "أصر" رغم ذلك على عدم المجيء وقدم اعتذاره.