فيسبوك يدخل عالم ألعاب الفيديو

خصص فيسبوك تبويبا خاصا بألعاب الفيديو سيبدأ بالظهور على الصفحة الرئيسية حال تحديثه.

وقالت شركة فيسبوك إن "ما لا يقل عن 700 مليون شخص يشاركون بشكل ما في ألعاب الفيديو كل شهر، سواء باللعب أو المشاهدة" وهو الداعي وراء قرارها.

إذ واجهت فيسبوك تحديات عديدة في هذا المجال خصوصا مع شركات متخصصة في مجال الألعاب مثل "تويتش Twitch"، ومنصات أخرى لا علاقة مباشرة لها مع المجال مثل يوتيوب.

وحتى تلفت انتباه المستخدمين قررت فيسبوك وضع تبويب بارز على صفحتها الرئيسية حتى تشد أنظار هواة "ألعاب الفيديو أونلاين" ويصرفهم عن المنافسين.

وأشارت فيسبوك إلى أنه يتم تسجيل أكثر من 700 مليون شخص في كل شهر، يلعبون ألعابًا أو يشاهدون مقاطع فيديو للألعاب أو يشاركون في مجموعات ألعاب على تطبيقها، لذلك، يبرر فيسبوك "نريد أن نجعل من السهل على الأشخاص العثور على ألعابهم المفضلة وشبكات البث والمجموعات وأكثر من ذلك بكثير".

وجاء في مقدمة إعلان التبويب الجديد "بدأنا اليوم في طرح علامة تبويب مخصصة للألعاب على فيسبوك في شريط التنقل الرئيسي، وستكون هذه الصفحة مركزا لاكتشاف محتوى الألعاب واللعب والمشاهدة وحت المشاركة".

وتعد علامة تبويب Facebook Gaming جزءا من تحديث فيسبوك التصميمي الحديث لتوفير اختصارات مخصصة لوصول المستخدمين بسهولة إلى المجتمعات والمحتوى الذي يتفاعلون معه.

يذكر أن فيسبوك أطلقت العام الماضي قسما خاصا وتطبيق أندرويد لتجميع بث فيديو الألعاب في مكان واحد، ويعتبر التبويب الجديد توسيعا لهذا القسم وعرضه بمكان يظهر لشريحة أكبر من المستخدمين.