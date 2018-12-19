فيسبوك: سمحنا لشركات بالوصول للرسائل الخاصة

اعترفت شركة فيسبوك الأربعاء بأنها سمحت لشركات خارجية مثل "سبوتيفاي" و"نتفليكس"، الوصول للرسائل الخاصة لملايين المستخدمين.

وجاء اعتراف الشركة بمشاركة بيانات المستخدمين مع شركات طرف ثالث، ردا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" كشف أن فيسبوك شاركت بيانات المستخدمين مع شركائها.

وبررت الشركة سماحها لوصول شركات أخرى إلى بيانات المستخدمين، من أجل السماح باستخدام خدمات كـ"سبوتيفاي" من خلال الدخول بحساب فيسبوك، ومن ثمة إرسال الرسائل من خلال تطبيق "سبوتيفاي". وأكدت أن وصول شركات أخرى إلى معلومات المستخدمين لم يتم من دون موافقتهم.

وكتبت فيسبوك منشورا في مدونتها جاء فيه "هل تمكن الشركاء من الوصول إلى الرسائل؟، نعم لكن كان على الأشخاص تسجيل الدخول بشكل صريح إلى حساب فيسبوك في نسخة سطح المكتب من تطبيق سبوتيفاي، وبعدها يمكنك إرسال واستقبال الرسائل من دون مغادرة التطبيق".

وبحسب وثائق فيسبوك التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز"، فإن سبوتيفاي بإمكانها الاطلاع على رسائل أكثر من 70 مليون مستخدم شهريا.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن شركات سبوتيفاي ونتفليكس وبنك كندا الملكي، بإمكانها قراءة وكتابة وحتى حذف رسائل الناس.

وقالت شركتا نفتليكس وسبوتيفاي لنيويورك تايمز، إنه لم يكن لديهما علم بتمتعهما بهذا النطاق الواسع من الوصول لرسائل المستخدمين، فيما قالت فيسبوك إن ما دليل على وجود إساءة الاستخدام.