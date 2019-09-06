فيسبوك تؤكد كشف أرقام هواتف الملايين من مستخدميها

أكدت شركة "فيسبوك" أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي تطبيقها قد كشفت في قاعدة بيانات يمكن لأي كان الوصول إليها على الإنترنت، في أحدث مشكلة تتعلق بالخصوصية تقع فيها الشركة.

وكشف موقع "تك كرنش" TechCrunch الإخباري الإلكتروني، أن أكثر من 419 مليون معرف على "فيسبوك" وأرقام هواتف مخزنة في خادم عبر الإنترنت لم يكن محميا بكلمة مرور.

وتضمنت قاعدة البيانات نحو 133 مليون سجل للمستخدمين في الولايات المتحدة، و18 مليون سجل للمستخدمين في المملكة المتحدة، و50 مليون سجل للمستخدمين في فيتنام.

ونـُقلت قاعدة البيانات إلى وضع عدم الاتصال، بعد إبلاغ موقع TechCrunch عن مضيف الويب، وأكدت "فيسبوك" تقرير الموقع، وأعلنت أنها تجري تحقيقا بشأن الوقت الذي تم فيه تجميع قاعدة البيانات هذه ولصالح من.

وقالت متحدثة باسم الشركة، الأربعاء، إن العدد الفعلي للمستخدمين الذين تم عرض معلوماتهم كان نحو 210 ملايين فقط.

وأكدت "فيسبوك" أن البيانات التي جرى كشفها "قديمة" وكانت ستُلغى قبل تغيير سياستها في أبريل 2018.

وأعلنت المتحدثة باسم الشركة في بيان "حذف مجموعة البيانات ولم نر أي دليل على تعرض حسابات فيسبوك للخطر".

ولم تجب المتحدثة على أسئلة حول ما إذا كان "فيسبوك" سيبلغ المستخدمين الذين تعرضت معلوماتهم للتسريب أو تقديم أي تعويض للمتضررين.

ورغم أن "فيسبوك" وصفت البيانات بأنها "قديمة"، لكن أرقام الهواتف تعد مفتاحا متزايد الأهمية لهويات الأشخاص.

وأرقام الهواتف ليست حساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي، إلا أنها مهمة ويمكن استخدامها للحصول بسهولة على معلومات عديدة عن المشترك وعائلته من وسطاء البيانات عبر الإنترنت.