فيسبوك تبحث عن موطئ قدم في الصين

افتتحت فيسبوك شركة تابعة لها في الصين، بحسب ما أظهر سجل الشركات هناك.

وسجلت الشركة تحت الاسم الصيني "Lianshu" وهي ما تعني "فيسبوك" برأسمال بلغ 30 مليون دولار.

وتشير السجلات إلى تعيين نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات ديفيد كييلنغ ومديرة الشؤون المالية سوزان تايلور كمدراء في الشركة الجديدة.

وستعمل الشركة الجديدة في تطوير شبكات تقنية المعلومات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تسعى فيها فيسبوك للدخول إلى السوق الصينية، إذ كان هناك محاولة سابقة بعد أن تم افتتاح مكتب لها في 2015 في بكين، ولكن حلم مارك زوكربيرغ لم يدم طويلا، بعد انتهاء رخصة المكتب خلال ثلاثة شهور، وعدم تمكنهم من افتتاح شركة هناك.

وتعتبر الإعلانات التي تحصل عليها فيسبوك من الشركات الصينية، موردا مهما، وتستحوذ على الحصة الأكبر على مستوى قارة آسيا.