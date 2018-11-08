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تكنولوجيا

فيسبوك تبدأ شحن 'بورتال'

جهاز فيسبوك بورتال

إذا كنت بانتظار جهاز المساعد المنزلي من "فيسبوك"، فقد يهمك معرفة أن الشركة بدأت شحن أجهزة بورتال لتصل للمستخدمين بداية من 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعد هذا أول جهاز من إنتاج "فيسبوك"، إذ سعت من خلاله إلى تسهيل استخدام المستهلكين لتطبيق "فيسبوك مسنجر"، إضافة لتقديم خدمات مساعدة أخرى.

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والجهاز مصمم بالأساس للاستخدام بعيدا عن أجهزة الهاتف النقال، وهناك طرازين من الجهاز، أحدهما بسعر 199 دولار والآخر بسعر 349 دولار.

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ولا تزال هناك مخاوف من استخدم مثل هذه الأجهزة، خاصة في ظل الاختراقات التي شهدتها فيسبوك أخيرا وطالت المعلومات الشخصية لملايين المستخدمين.

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