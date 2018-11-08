فيسبوك تبدأ شحن 'بورتال'

إذا كنت بانتظار جهاز المساعد المنزلي من "فيسبوك"، فقد يهمك معرفة أن الشركة بدأت شحن أجهزة بورتال لتصل للمستخدمين بداية من 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعد هذا أول جهاز من إنتاج "فيسبوك"، إذ سعت من خلاله إلى تسهيل استخدام المستهلكين لتطبيق "فيسبوك مسنجر"، إضافة لتقديم خدمات مساعدة أخرى.

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والجهاز مصمم بالأساس للاستخدام بعيدا عن أجهزة الهاتف النقال، وهناك طرازين من الجهاز، أحدهما بسعر 199 دولار والآخر بسعر 349 دولار.

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ولا تزال هناك مخاوف من استخدم مثل هذه الأجهزة، خاصة في ظل الاختراقات التي شهدتها فيسبوك أخيرا وطالت المعلومات الشخصية لملايين المستخدمين.