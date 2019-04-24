فيسبوك تتخوف من غرامة بـ 5 مليارات دولار

أعلنت فيسبوك الأربعاء أنها ربما ستدفع غرامة تصل إلى خمسة مليارات دولار في التحقيق الذي تجريه هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية حول انتهاك خصوصية المستخدمين.

وتحوطت الشركة بثلاثة مليارات دولار من أرباح الربع الأول من العام الحالي ستكون مخصصة لدفع أية غرامات تفرض على الشركة، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس نقلا عن الإيضاحات في التقرير المالي للشركة.

وتجري هيئة التجارة تحقيقا في أنشطة فيسبوك وانتهاك الخصوصية منذ العام الماضي، ولكنها لم تنهِ تحقيقاتها بعد ولم تحدد العقوبة التي يتوقع أن تضم غرامة مالية كبيرة.

وأظهرت النتائج المالية للشركة تراجع صافي الأرباح أكثر من 50 في المئة، إذ بلغت 2.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019 مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

ورغم التراجع في صافي الأرباح، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 26 في المئة، إذ بلغت 15 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2018.

وارتفعت أعداد المستخدمين النشطين على الشبكة الأكثر انتشارا لتبلغ 1.56 مليار مستخدم نشط يوميا في الربع الأول من 2019 مقابل 1.44 مليار مستخدم نشط في الفترة ذاتها من 2018، وهي لا تشمل أعداد المستخدمين للتطبيقات الأخرى مثل إنستغرام وواتساب.