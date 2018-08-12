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تكنولوجيا

فيسبوك تجبر مدراء الصفحات الكبيرة على إثبات هويتهم

تطبيق فيسبوك على الهاتف الخلوي

قالت شركة فيسبوك إنها ستضيف خاصية جديدة للتحقق من هويات المستخدمين الذين يديرون صفحات لها عدد ضخم من المتابعين في أميركا.

وتهدف فيسبوك من هذا الإجراء لجعل عملية إدارة صفحة باستخدام حساب مزور أو مخترق أكثر صعوبة.

وتأتي الإجراءات بعد نحو أسبوع من إعلان فيسبوك أنها رصدت حملة منسقة جديدة للتأثير السياسي على منصتها بهدف تضليل المستخدمين قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي ذلك الوقت، حذفت الشركة 32 صفحة وحسابا من فيسبوك وإنستغرام في إطار مساع للتصدي للتدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية.

وستتطلب الإجراءات الجديدة من مديري صفحات فيسبوك تأمين حساباتهم بإجراءات تحقق من خطوتين وتوضيح محل الإقامة الرئيسي.

وستضيف فيسبوك قسما يظهر الدولة الرئيسية التي تدار منها الصفحة.

وسيضيف موقع إنستغرام للصور، الذي تملكه فيسبوك، خصائص مماثلة في الأسابيع المقبلة.

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