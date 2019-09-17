فيسبوك تحذف صفحات وهمية مصدرها العراق وأوكرانيا

أعلنت فيسبوك حذفها نحو 500 صفحة وحساب وهمي مصدرها من العراق وأوكرانيا بحسب بيان صحفي.

وأضافت أن أنظمتها رصدت هذه الحسابات التي تقوم بالتلاعب في المعلومات والصور التي تنشرها، مشيرين إلى أنها تدار من قبل حسابات وهمية أخرى.

وقالت أكبر شبكة تواصل اجتماعي إن الحسابات كانت تقوم بحملات وهمية عبر فيسبوك وإنستغرام، إذ تم إلغاء 76 حسابا وحذف 120 صفحة مصدرها من العراق، و168 حسابا و149 صفحة مصدرها من أوكرانيا، ويتابع هذه الحسابات نحو 6 ملايين مستخدم.

وفي الحسابات التي كان مصدرها العراق، تم إنفاق نحو 1600 دولار في إعلانات موجهة، فيما أنفقت الحسابات التي مصدرها أوكرانيا نحو 1.6 مليون دولار.

ونشرت فيسبوك في بيانها صورا لبعض الصفحات التي تم حذفها، إحداها تحمل اسم "عراقي في تركيا".

وأخرى باسم "طائر سلام" حيث نشرت صورة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أثناء محاكمته وهو يضحك.

وأخرى باسم "رغد الجابري" وتتعلق بمنشور ورد فيه التالي: "إلى من يقول إن العراق هو المعتدي على إيران إليكم هذا الموجز أتمنى مشاركة هذا البوست بجميع المجموعات".