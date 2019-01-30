تقرير: فيسبوك دفعت لمراهقين للتجسس عليهم

ذكر موقع "تيك كرنتش" أن فيسبوك دفعت بشكل سري ما يصل إلى 20 دولارا شهريا لمراهقين وشباب مقابل تثبيت تطبيق "فيسبوك ريسيرتش" الذي يمنح الشركة القدرة على مراقبة هواتفهم وأنشطتهم على الإنترنت.

وأشار الموقع إلى أن الشركة بدأت بهذا الإجراء منذ عام 2016، واستهدفت الأشخاص بين 13 و35 عاما، وطلبت منهم تثبيت التطبيق على الأجهزة التي تستخدم نظامي آندرويد وآي أو أس.

كما طلبت فيسبوك منهم إرسال صور لسجل طلباتهم على موقع أمازون وذلك لأغراض بحثية.

وقالت فيسبوك إنها ستوقف التطبيق على أجهزة آيفون، بعد أن كشف تقرير أنه قد يتعارض مع سياسات جمع البيانات الخاصة بشركة آبل، على أن يبقى فعالا على الأجهزة بنظام آندرويد.